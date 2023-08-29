Камбербэтч, Круз и другие: знаменитые мужчины, которые достигли успеха, несмотря на проблемы с учебой

Иностранные знаменитости выглядят безупречными на публике. Очень часто они создают впечатление хорошо образованных и интеллигентных людей. Хотя многие из них совсем не те, кем хотят казаться.

Рассказываем о знаменитостях, которые плохо учились в школе.

Бенедикт Камбербэтч

Британский актер и звезда сериала «Шерлок» Бенедикт Камбербэтч совсем не соответствует образу интеллектуального сыщика. В отличие от своего персонажа, Камбербэтч стал совсем плохо учиться в подростковом возрасте. По словам актера, он ленился и часто отвлекался на девушек и алкоголь.

Фото: [ Екатерина Чеснокова/©РИА Новости ]

Но британцу повезло, ведь он родился в семье известных в свое время актеров. Он с детства наблюдал за театральными постановками и уже тогда обнаружил свой талант к актерскому искусству. Спустя много лет он и сам начал играть в театре и сниматься в своих первых фильмах.

Том Круз

Знаменитый американский актер Том Круз плохо учился в школе из-за дислексии. Ему было сложно научиться писать и читать. Из-за этого Круз даже сменил 15 школ и какое-то время учился в специальном классе, пока не справился со своими проблемами.

Фото: [ Екатерина Чеснокова/©РИА Новости ]

В школе над будущим актером издевались из-за дислексии и кривых зубов, но он старался: много работал над собой, занимался спортом и даже играл в школьном театре. Во всех начинаниях его поддерживала мать, которая и подтолкнула Круза к профессиональной актерской карьере.

Ричард Брэнсон

Британский миллиардер Ричард Брэнсон тоже страдал от дислексии. Но учителя не знали об этом и считали парня лентяем. Он увлекался спортом, но получил травму и только тогда уделил время книгам. Вскоре он даже открыл собственный школьный журнал, брал комментарии у знаменитостей и публиковал рекламу.

Фото: [ Екатерина Чеснокова/©РИА Новости ]

Несмотря на возросший интерес к книгам, Брэнсон все еще учился плохо. Школьные предметы казались ему скучными, а иногда даже бесполезными. Поэтому он бросил школу и открыл звукозаписывающую студию и музыкальный магазин.

Билл Гейтс

Американский предприниматель и основатель компании Microsoft Билл Гейтс не любил учебу в школе и считал ее скучной. У него были проблемы с грамотностью, и он ничего не понимал в обществоведении, хотя преподаватели отмечали его выдающиеся способности.

Фото: [ Григорий Сысоев/©РИА Новости ]

Один из учителей смог мотивировать его на чтение, и вскоре Гейтс увлекся программированием. Уже в 13 лет Гейтс написал первую простенькую компьютерную игру, а все свободное время изучал компьютеры и языки программирования.

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