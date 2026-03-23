Каменский назвал тех, кто может побить рекорды Овечкина

В матче с «Колорадо Эвеланш» (2:3) россиянин забросил тысячную шайбу в НХЛ с учетом регулярных чемпионатов и плей-офф. В сумме больше голов только у Уэйна Гретцки — 1017. В минувшем сезоне Овечкин превзошел знаменитого канадца по голам в регулярке — 894. Капитан «Кэпиталз» довел рекорд до 923 шайб.

«Пожелаем ему, чтобы он был абсолютным рекордсменом и чтобы никто его не догнал, кроме его детей. Можно его поздравить, молодец, так держать, будем ждать от него следующих рекордов. Здоровья ему, хоккейного долголетия, пускай играет и радует нас. Это мировое достижение, которое установили он и Гретцки, а остальным до них далеко», — сказал Каменский.

Дети Овечкина, семилетний Сергей и пятилетний Илья, пошли по стопам знаменитого отца и также занимаются хоккеем.

40-летний Овечкин в текущем сезоне набрал 53 (26+27) очков и является лучшим бомбардиром «Вашингтона».