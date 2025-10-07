Камила Валиева приходила в академию Тутберидзе попрощаться
Фигуриста Валиева принесла букет цветов в академию Тутберидзе перед уходом
Фото: [t.me/kamilavalieva26official]
Фигуристка Камила Валиева приходила лично попрощаться с Этери Тутберидзе, рассказала журналистка Майя Багрянцева.
«Расставание было очным — не по эсэмэске, не по телефону. Камила пришла на каток, у нее был букет — и все очень корректно произошло», — сообщила Багрянцева в подкасте «Чистый хвост».
25 декабря истечет срок дисквалификации 19-летней Валиевой.
Ранее стало известно, что Валиева возобновит свою карьеру у тренера Светланы Соколовской в академии Татьяны Навки «Наши надежды». Навка заявила, что поможет фигуристке всем, что в ее силах.