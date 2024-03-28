Канадский клуб НХЛ разместил в соцсетях карту России с Крымом

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Калгари Флеймз» опубликовал в соцсетях карту России с Крымом, но без Донбасса и Новороссии.

«Флеймз» разместили на своей страничке карты стран, игроки которых выступают за команду. На рисунках отмечались родные города хоккеистов.

Россия и Белоруссия помещены на одной картинке. На ней отмечены Москва (Даниил Мироманов), Якутск (Андрей Кузьменко), Челябинск (Никита Охотюк) и Минск (Егор Шарангович).

При этом авторы поста допустили неточность: защитник Даниил Мироманов родился в Чите, но играть в хоккей действительно начинал в Москве.

Русскоязычная колония в Калгари существенно выросла в этом году. Накануне дедлайна клубы НХЛ совершили ряд обменов, в результате которых игроками «Флеймз» стали Никита Охотюк (из «Сан-Хосе»), Даниил Мироманов (из «Вегаса») и Андрей Кузьменко (из «Ванкувера»).

«Калгари» занимает 11-место в Западной конференции и имеет лишь теоретические шансы на попадание в плей-офф.