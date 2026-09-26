С 1 октября самозанятым ограничат работу через платформы до 60 часов в месяц

В России введут лимит для самозанятых на платформенной занятости с 1 октября

Общество

С 1 октября 2026 года в России начнет действовать ограничение на продолжительность работы самозанятых через цифровые платформы. Если деятельность заказчика входит в установленный законом перечень, нагрузка на одного заказчика не должна превышать 60 часов в месяц в течение любых шести месяцев подряд. Об этом РИА Новости рассказали в Ассоциации цифровых платформ, пишет РИА Новости.

Новые правила распространяются на сервисы, через которые граждане находят подработку или выполняют заказы. В их числе платформы такси и доставки, сайты с вакансиями и сервисы заказа различных услуг.

Закон и соответствующее постановление правительства предусматривают учет времени работы исполнителя у конкретного заказчика через платформу. Ограничение должно отделить краткосрочную подработку от ситуации, когда человек фактически длительное время работает как штатный сотрудник, но оформлен как самозанятый.

В Ассоциации цифровых платформ отметили, что такая схема позволяет компаниям не предоставлять исполнителям гарантии, предусмотренные трудовыми отношениями, включая отпуск и больничный.

Ограничение будет распространяться на ряд отраслей. В перечень входят строительство, складская и логистическая деятельность, торговля, обслуживание зданий, производство продуктов питания и общепит, недвижимость, образование, IT и разработка программного обеспечения, подбор персонала, реклама, транспорт, спорт, отдых и развлечения.

Новые правила начнут действовать одновременно с законом о платформенной экономике. Документ регулирует работу цифровых платформ, которые выступают посредниками при заключении сделок и обеспечивают возможность оплаты товаров, работ или услуг.

Постановление об ограничении платформенной занятости вступает в силу 1 октября 2026 года и будет действовать до 1 октября 2032 года.

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