На Украине обсуждают случаи необычной инфекции с аллергическими симптомами и кашлем

На Украине обсуждаются случаи заболевания с нетипичной клинической картиной, происхождение которой пока не установлено. О распространении таких случаев пишет местное издание «Главком», при этом официального подтверждения информации о неизвестной инфекции со стороны Минздрава Украины нет, пишет News.ru.

Врач Тарас Жиравецкий сообщил, что у некоторых пациентов заболевание на начальном этапе может напоминать выраженную аллергическую реакцию. Температура при этом держится на уровне немного выше 37 градусов, после чего появляется кашель.

По словам врача, через несколько дней у заболевших может развиваться тяжелая бактериальная инфекция. Он связывает ее возникновение с ослаблением организма после первоначального заболевания.

При этом в украинском Минздраве заявили, что в стране сейчас циркулируют известные специалистам вирусы. Увеличение числа обращений в медицинские учреждения там объяснили сезонным ростом заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями.

Таким образом, информация о распространении неизвестного возбудителя пока остается неподтвержденной на официальном уровне. Данные о числе заболевших и результатах лабораторных исследований в сообщениях об инфекции не приводятся.