Канадский нападающий разорвал контракт со швейцарским клубом ради возвращения в «Сибирь»

Ранее Бек разорвал контракт с швейцарским клубом «Женева-Серветт» для возвращения в КХЛ, где он отыграл семь сезонов.

За «Сибирь» канадский форвард играл в 2022–2025 годах, проведя за новосибирцев 196 матчей, в которых набрал 165 (51+114) очков.

Исполняющий обязанности главного тренера «Сибири» Ярослав Люзенков заявлял, что команде не хватает такого человека, как Бек, который может добавить искры. Также он назвал канадца знаковой фигурой для новосибирских болельщиков.

«Сибирь» занимает последнее место в Восточной конференции, набрав 21 очков в 29 матчах.

