Журналисты узнали о радикальных изменениях в тренерском штабе «Спартака»

По его данным, красно-белые уволили тренера по нападающим Алексея Ковалева и тренера по защитникам Игоря Кравчука. Он отметил, что именитых хоккеистов приглашал на работу лично главный тренер Алексей Жамнов. При этом, подчеркнул Малышев, приведенные в клуб президентом «Спартака» Олегом Усачевым тренеры Евгений Перов и Сергей Климкович свои места сохранили.

«Выбили из-под Алексея Жамнова тех людей, кого он пригласил лично. Если говорить на политическом языке, это аппаратная победа Усачева. Но вообще тот факт, что в клубе вовсю война за власть и влияние, вызывает тревогу», — написал Малышев в своем телеграм-канале.

На официальном сайте «Спартака» никаких изменений в тренерском штабе на данный момент не отмечено.

«Спартак» занимает седьмое место в Западной конференции, набрав 31 очко в 29 матчах. В пяти последних играх красно-белые потерпели четыре поражения, а в субботу, 22 ноября, разгромно уступили минскому «Динамо» (0:6).

Ранее сообщалось, что голкипер с большим опытом игры в НХЛ Александр Георгиев может подписать контракт со «Спартаком».