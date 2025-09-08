Канадский новичок «Ак Барса» признался, что друзья отговаривали его ехать в Россию

«Такие ребята были, пара знакомых, чья первая реакция на мое решение была примерно такая: «Это какое-то безумие — ехать туда сейчас». Но после того, как я поговорил с ними и объяснил, почему я еду в Казань, рассказал о беседах со своими приятелями, которые уже были здесь и у них не возникло никаких проблем, и эти скептики перестали что-то говорить, а просто пожелали удачи», — рассказал Биро.

При этом хоккеист отметил, что родители с пониманием отнеслись к его решению продолжить карьеру в России. Теперь они хотят приехать сюда в отпуск и поездить по стране.

27-летний Биро последний сезон провел в АХЛ за фарм-клуб «Сиэтл Кракен». В НХЛ нападающий сыграл шесть матчей за «Баффало Сейбрз», в которых забросил две шайбы.

Ранее обозреватель The Hockey News Кен Кэмпбелл спрогнозировал победу клуба «Тампа-Бэй Лайтнинг» в следующем Кубке Стэнли.