В Америке предсказали, что «Тампа» Кучерова и Василевского заберет Кубок Стэнли

Обозреватель The Hockey News Кен Кэмпбелл дал прогноз на следующий сезон в НХЛ. По его мнению, обладателем Кубка Стэнли станет «Тампа-Бэй Лайтнинг», за которых играют россияне Никита Кучеров и Андрей Василевский.

По мнению журналиста, главным бомбардиром команды станет не, как обычно, Никита Кучеров, а американский нападающий Джейк Генцел, перебравшийся в «Тампу» перед прошлым сезоном. Кэмпбелл прогнозирует американцу результат в 110 очков, а Кучерову — 107.

В Кубке Стэнли «Тампа» в финале Восточной конференции одолеет действующих обладателей трофея «Флорида Пантерз», а в решающей серии в упорной борьбе обыграет «Виннипег Джетс». Героем этого противостояния должен стать российский голкипер Андрей Василевский, считает Кэмпбелл.

«Тампа» выигрывала трофей в 2020 и 2021 годах. В двух последних сезонах команда Кучерова и Василевского уступала «Флориде» в первом раунде в плей-офф.

Ранее в КХЛ в матче открытия ярославский «Локомотив» обыграл челябинский «Трактор» в серии буллитов.