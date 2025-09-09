Канадский новичок СКА получил удаление до конца матча в своей первой игре в КХЛ

Канадский нападающий СКА Джозеф Бландизи получил удаление до конца матча в своем дебютном матче в КХЛ против «Торпедо».

На 18-й минуте канадца придержали во время смены, а тот не сдержался и показал неприличный жест в сторону скамейки соперника. Кроме матч-штрафа Бландизи СКА был наказан еще и малым штрафом за нарушение численного состава. Бландизи успел провести на площадке 3:49 игрового времени.

Главный тренер СКА Игорь Ларионов после матча сказал, что арбитры в таких ситуациях должны быть терпеливее и на первый случай ограничиваться устным предупреждением.

«Торпедо» дожало СКА в овертайме — 3:2.

31-летний Бландизи провел 101 матч в НХЛ за «Нью-Джерси Дэвилз», «Анахайм Дакс» и «Питтсбург Пингвинз», в которых набрал 31 (10+21) очко. Последние четыре сезона нападающий играл за «Торонто Марлис», фарм-клуб «Торонто Мейпл Лифс» в АХЛ.

