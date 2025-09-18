Канадский вратарь «Сибири» рассказал о сюрпризах в России

Голкипер новосибирской «Сибири» Луи Доминге в интервью «Чемпионату» рассказал о своих первых впечатлениях от России.

Доминге признался, что еще привыкает к особенностям хоккея, но, прежде всего, ему необходимо адаптироваться к местному стилю жизни.

«Было много неожиданного. Но я приехал сюда с готовностью открывать что-то новое, хотел понять, как здесь живут люди. Все, что я вижу здесь — приятный сюрприз для меня. Мне очень нравится в России. Я вижу детей на улицах, они счастливы, здорово проводят время. Мне нравится местная культура», — сказал Доминге.

Луи Доминге успел провести за «Сибирь» матча. Канадец не одержал побед, но добился хороших статистических показателей — 2,1 пропущенных шайбы и 95,2% отраженных бросков.

33-летний голкипер выступал в НХЛ с 2014 года за семь разных команд, в частности, он был бэкапом Андрея Василевского в «Тампе» и Игоря Шестеркина в «Рейнджерс».