Канделаки объявила о перезапуске шоу «Фабрика звезд» на канале ТНТ
Фото: [©Владимир Вяткин/РИА Новости]
Телеканал ТНТ готовится перезапустить музыкальное реалити-шоу «Фабрика звезд», сообщила директор канала Тина Канделаки.
На презентации нового сезона ТНТ Канделаки рассказала, что уже идет кастинг на шоу.
Реалити-шоу «Фабрика звезд», призванное поддержать молодых исполнителей и дать им дорогу на большую сцену, выходило на Первом канале в 2002-2007 и 2011-2012 годах. «Фабрикантами» были ставшие популярными впоследствии исполнители Полина Гагарина, Юлия Савичева, Виктория Дайнеко, Ирина Дубцова, Ираклий Пирцхалава, группы «Корни», «Фабрика», «Челси».
Также Канделаки анонсировала появление на ТНТ утреннего телешоу.