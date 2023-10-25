Канделаки объявила о перезапуске шоу «Фабрика звезд» на канале ТНТ

На презентации нового сезона ТНТ Канделаки рассказала, что уже идет кастинг на шоу.

Реалити-шоу «Фабрика звезд», призванное поддержать молодых исполнителей и дать им дорогу на большую сцену, выходило на Первом канале в 2002-2007 и 2011-2012 годах. «Фабрикантами» были ставшие популярными впоследствии исполнители Полина Гагарина, Юлия Савичева, Виктория Дайнеко, Ирина Дубцова, Ираклий Пирцхалава, группы «Корни», «Фабрика», «Челси».

Также Канделаки анонсировала появление на ТНТ утреннего телешоу.