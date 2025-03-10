Кандидат в президенты МОК пообещал вернуть россиян на международные соревнования

«Хочу рассказать вам вот что. Я сам потерял отца из‑за рака после бомбардировки Хиросимы. Тогда погибли 140 тысяч человек... Но никто сейчас не имеет ничего против американского народа. Нам нужно время, нам нужно образовывать людей, говорить о необходимости мира. Мы должны встать между двумя сторонами и способствовать примирению», — рассказал Ватанабэ.