Кандидат в президенты МОК пообещал вернуть россиян на международные соревнования
Глава FIG Ватанабэ: приложу усилия, чтобы мечта каждого спортсмена осуществилась
Фото: [FIG]
Кандидат в президенты Международного олимпийского комитета (МОК), глава Международной федерации гимнастики (FIG) Моринари Ватанабэ заявил, что продолжит прикладывать усилия для возвращения россиян на международные старты.
Находящийся с визитом в Москве японский функционер сказал, что хочет, чтобы мечта каждого спортсмена могла осуществиться.
Ватанабэ убежден, что спорт может способствовать установлению мира. Ранее он посетил Украину.
«Хочу рассказать вам вот что. Я сам потерял отца из‑за рака после бомбардировки Хиросимы. Тогда погибли 140 тысяч человек... Но никто сейчас не имеет ничего против американского народа. Нам нужно время, нам нужно образовывать людей, говорить о необходимости мира. Мы должны встать между двумя сторонами и способствовать примирению», — рассказал Ватанабэ.
В ходе визита в Россию Ватанабэ ознакомился с олимпийской спортивной базой «Озеро Круглое» в Подмосковье. В поездке по Московской области чиновника сопровождал олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный.
Японец является одним из семи кандидатов на пост президента МОК. Выборы главы организации пройдут 20 марта.
Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев призвал поддержать российских спортсменов, которые выступают в нейтральном статусе.