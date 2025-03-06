Дегтярев не позволит обзывать спортсменов «иноагентами» и «предателями»

Министр спорта РФ, глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев в интервью ТАСС заявил , что необходимо поддерживать российских атлетов, которые выступают на международных соревнованиях в нейтральном статусе.

Дегтярев рассказал, что на Олимпийском собрании он призвал не чинить препятствий своим же спортсменам, которые приняли решение участвовать в международных стартах в нейтральном статусе, без флага и гимна.

«Поддержим наших атлетов в любой ситуации. Век профессионала очень короток, а ситуация в мире сегодня непростая. Это ощущают и Олимпийский комитет России, и федерации по отдельным видам спорта. Надо сплотиться, помогать, а не мешать. Никому не позволим клеймить ребят, обзывая их иноагентами и предателями», — сказал Дегтярев.

В марте 2023 года Международный олимпийский комитет (МОК) призвал федерации по видам спорта допускать россиян к соревнованиям в нейтральном статусе при условии, что они не связаны с Вооруженными силами России. Рекомендации вняли не все федерации. Так, российские лыжники и биатлонисты по-прежнему не могут участвовать в международных стартах.

В феврале появилась информация, что МОК обратился к федерациям с просьбой обеспечить российским спортсменам участие к квалификационным соревнованиям для участия в Олимпиаде-2026.