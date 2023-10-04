Капитальный ремонт бассейна «Бриз» выполнен в Дмитрове уже на 40 процентов

Заместители главы городского округа Дмитрова Ильи Поночевного проверили ход работ капитального ремонта бассейна «Бриз». Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

Отмечается, что работы проводятся в рамках государственной программы Подмосковья «Спорт Подмосковья». Осмотр показал — работы ведутся строго по плану. На сегодняшний день работы выполнены на 40%. Уже закончен демонтаж старой отделки, вывезен строительный мусор, готова новая кровля.

В настоящий момент специалисты возводят перегородки, наносят гидроизоляцию, а также ведут подготовку чаш бассейна. На завершающем этапе работы по утеплению фасада, вскоре будут установлены окна.

«Сейчас работы идут полным ходом, и вскоре этот спортивный объект начнет функционировать на радость жителей и гостей города», — прокомментировал Илья Поночевный.

Он также сообщил, что обновленный бассейн будет отделан по единому стандарту Минспорта. В здании появится ресепшен, уютная зона ожидания, трансляции тренировок для родителей и кафе с доступом к сети Wi-Fi.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что до конца этого года на территории Подмосковья введут в эксплуатацию тринадцать крупных спортивных объектов.