Капитальный ремонт на стадионе «Приалит» стартует в подмосковном Реутове

Более семисот миллионов рублей выделено на проведение работ капитального ремонта на стадионе футбольного клуба «Приалит» в подмосковном Реутове. Работы проводятся по государственной программе Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры».

«Через год жители городского округа Реутов получат уникальную возможность играть на большом отреставрированном поле с искусственным покрытием, с трибунами, подтрибунными помещениями. Я думаю, что это поле станет уникальным местом притяжения для всех ребят и взрослых, кто за здоровый образ жизни, за футбол», — сообщила директор спортивной школы «Приалит» Юлия Степанова.

Общая площадь реконструкции составит четыре тысячи квадратных метров. Это нижнее поле и трибуна. Последнюю, к слову, возведут с нуля, которая будет рассчитана на тысячу человек. Внутри появятся комната судей, комментаторская кабина, а также радиоузел.

«Реконструкция поля предусматривает то, чтобы сделать его с подогревом — то есть, всесезонным. Ну и строительство гостиницы позволит принимать спортсменов из других регионов», — отметил депутат Московской областной Думы Тарас Ефимов.

Реконструкции поля пойдет на пользу не только спортсменам – сейчас только в «Приалите» на основном и подготовительном отделениях обучаются почти 400 футболистов. Появятся и новые рабочие места – всего их будет 70. Ввод в эксплуатацию обновленного стадиона запланирован на 2025 год.