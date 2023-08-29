Капитан футбольного клуба «Ньюкасл» подвергся нападению возле ночного клуба

Футболист находился в компании друга и своего младшего брата. Они вышли из ночного клуба Chinawhite в Ньюкасле и подверглись нападению группы лиц. Один из нападавших ударил локтем по горлу брату Ласселса, тот на какое-то время потерял сознание, а позже был доставлен в больницу.

Затем мимо головы футболиста пролетела бутылка водки. Группа из шести-восьми человек начала избивать Ласселса, он вынужден был обороняться. Вскоре на место происшествия прибыла полиция.

Как уточняет издание, в клубе знают о происшедшем и намерены во всем разобраться внутри коллектива.

Инцидент произошел после матча с «Манчестер Сити», в котором «Ньюкасл» потерпел поражение (0:1).

29-летний Ласселс выступает за «Ньюкасл» с 2014 года, в свое время он вызывался в молодежные сборные Англии различных возрастов.