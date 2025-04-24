Капитан «Колорадо» сыграл в первом матче за три года

После завоевания клубом Кубка Стэнли шведский нападающий решился на сложную операцию на колене и только сейчас смог полностью восстановиться. Ландескуг вернулся спустя 1032 дня. Клуб подготовил к возвращению капитана трогательный ролик, в который вошли и самые памятные моменты Ланди в «Эвеланш», и трудности преодоления последствий операции.

Ландескуг провел на площадке 13 минут 16 секунд в матче плей-офф с «Даллас Старз». Клуб из Техаса вырвал победу в овертайме (2:1) и с таким же счетом повел в серии. Единственную шайбу в составе «Колорадо» после головокружительного сольного прохода забросил Валерий Ничушкин.

Ландескуг выступает за «Эвеланш» с 2011 года. Он был выбран клубом на драфте-2011 под общим вторым номером. Контракт шведа с «Колорадо» с кэпхитом $7 млн действует до 2029 года.

Российские хоккеисты «Лос-Анджеес Кингз» Андрей Кузьменко и Владислав Гавриков поучаствовали в разгроме «Эдмонтон Ойлерз» (6:2).