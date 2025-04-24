Кузьменко и Гавриков помогли разгромить «Эдмонтон» Макдэвида

ХК «Лос-Анджелес Кингз», за который выступают Андрей Кузьменко и Владислав Гавриков, обыграл во втором матче плей-офф «Эдмонтон Ойлерз» со счетом 6:2.

«Эдмонтон» со звездным нападением во главе с Коннором Макдэвидом и Леоном Драйзайтлем в очередной раз безобразно сыграл в обороне, а соперник этим сполна воспользовался. Кузьменко забросил шайбу в большинстве, без помех добив ее с пятачка, также российский нападающий ассистировал Адриану Кемпе. Гавриков также отметился результативным пасом.

«Кингз» повели в серии 2:0. В первом матче они победили со счетом 6:5.

Кузьменко в первых двух матчах плей-офф набрал 5 (2+3) очков и в списке бомбардиров постсезона делит второе место. Больше результативных баллов только у его одноклубника Кемпе — 7 (3+4). У Кузьменко идентичные показатели с Кириллом Капризовым из «Миннесоты» и Марком Шайфли из «Виннипега».

Ранее стало известно, что французский нападающий Стефан Да Коста продлил контракт с «Автомобилистом» из Екатеринбурга.