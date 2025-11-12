Капитан «Колорадо» впервые за три с половиной года забросил шайбу в регулярках НХЛ

32-летний швед отличился в регулярных чемпионатах впервые с марта 2022 года. После победы «Эвеланш» в Кубке Стэнли-2022 Ландескуг пропустил три полных регулярки из-за травмы колена и смог вернуться в строй только перед плей-офф в прошлом сезоне.

В нынешнем сезоне у Ландескуга было 16 матчей без голов — только четыре ассиста. Отличиться шведу помог Валерий Ничушкин, капитан «Колорадо» добил шайбу в ворота после броска россиянина.

«Колорадо» возглавляет турнирную таблицу регулярного чемпионата НХЛ, набрав 27 очков в 17 матчах, а лидер «Эвеланш» Нэтан Маккиннон — список бомбардиров с 32 (14+18) очками.

Ранее российский форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин отметился дублем в матче с «Нэшвилл Предаторз» (6:3).