Панарин и Гавриков обеспечили победу «Рейнджерс»

В очередном матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» обыграли «Нэшвилл Предаторз» со счетом 6:3.

Российский форвард Артемий Панарин стал одним из героев матча, сделав дубль, причем его первая шайба стала победной. Всего в активе нападающего 12 (5+7) очков в 17 матчах сезона.

В матче с «Нэшвиллом» вернулся в строй после травмы центральный нападающий Винсент Трочек. Таким образом, восстановилась наигранная тройка «Рейнджерс» Панарин — Трочек — Алексис Лафреньер. Последний записал на свой счет 1+2, у Трочека два ассиста.

Отличился и защитник «Рейнджерс» Владислав Гавриков, забросивший шайбу и отдавший результативную передачу. Голкипер Игорь Шестеркин также внес свой вклад в победу, отразив 27 бросков из 30.

После 17 игр у «Рейнджерс» 18 очков, и команда пока находится вне зоны плей-офф.

Ранее в составе «Питтсбург Пингвинз» дебютировал российский голкипер Сергей Мурашов.