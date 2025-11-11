Панарин и Гавриков обеспечили победу «Рейнджерс»
Форвард «Рейнджерс» Панарин сделал дубль в матче с «Нэшвиллом»
Фото: [ФК «Нью-Йорк Рейнджерс»]
В очередном матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» обыграли «Нэшвилл Предаторз» со счетом 6:3.
Российский форвард Артемий Панарин стал одним из героев матча, сделав дубль, причем его первая шайба стала победной. Всего в активе нападающего 12 (5+7) очков в 17 матчах сезона.
В матче с «Нэшвиллом» вернулся в строй после травмы центральный нападающий Винсент Трочек. Таким образом, восстановилась наигранная тройка «Рейнджерс» Панарин — Трочек — Алексис Лафреньер. Последний записал на свой счет 1+2, у Трочека два ассиста.
Отличился и защитник «Рейнджерс» Владислав Гавриков, забросивший шайбу и отдавший результативную передачу. Голкипер Игорь Шестеркин также внес свой вклад в победу, отразив 27 бросков из 30.
После 17 игр у «Рейнджерс» 18 очков, и команда пока находится вне зоны плей-офф.
