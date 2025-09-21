Капитан «Локомотива» назвал арбитра Казарцева «судьишкой»

Московский «Локомотив» в пятый раз подряд сыграл вничью в РПЛ. В гостевом матче против махачкалинского «Динамо» железнодорожники упустили победу на пятой компенсированной минуте — 1:1.

«Локомотив» остался недоволен судейством Василия Казарцева. Динамовцы сравняли счет после спорного штрафного в компенсированное время. Причем изначально арбитр назначил пенальти, но после консультации с ВАР выяснил, что нарушение было за пределами штрафной. Но «Динамо» забило и после штрафного — на добивании сыграл форвард Миро.

«Локомотив» заканчивал матч вдесятером после удаления за желтую карточку автора гола Зелимхана Бакаева.

Капитан «Локо» Дмитрий Баринов на просьбу журналистов сказать пару слов после матча резко отреагировал: «У судьишки спросите».

Главный тренер железнодорожников Михаил Галактионов после матча отметил, что у соперника не было ни одного момента, за исключением «фантазии, которую увидел главный арбитр встречи».

Ранее КДК РФС дисквалифицировал главного тренера «Спартака» Деяна Станковича на месяц после красной карточки в матче РПЛ против московского «Динамо» (2:2).