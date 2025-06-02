Капитан «Ростова» Комличенко объявил об уходе из клуба после поражения в финале Кубка России

После того как «Ростов» проиграл московскому ЦСКА в финале Кубка России, капитан команды Николай Комличенко объявил о своем уходе из клуба. Об этом стало известно из сообщения «Спорт-Экспресса».

В воскресенье, 1 июня, состоялся решающий матч Кубка России. В основное время игра закончилась с нулевым счетом, а в серии послематчевых пенальти победу одержал ЦСКА со счетом 4:3.

Куда именно планирует перейти Комличенко, капитан ростовчан умолчал.

«Это был мой заключительный матч в „Ростове“. Куда ухожу? Скоро все узнаете», — заявил Комличенко.

С 2021 года Комличенко играет за «Ростов». В прошлом сезоне он принял участие в 35 матчах за клуб во всех турнирах, где забил девять голов и отдал четыре результативные передачи.

Ранее сообщалось, что «Пари Сен-Жермен» одержал победу над «Интером» в финальном матче Лиги чемпионов со счетом 5:0.