Капитан «Спартака» извинился после 2:5 и пообещал чудо в ответном дерби с «Динамо»

Полузащитник и капитан московского «Спартака» Роман Зобнин принес извинения поклонникам команды за крупное поражение в первом полуфинальном матче «пути Российской премьер-лиги (РПЛ)» Фонбет — Кубка России. Встреча с земляками из «Динамо» завершилась со счетом 5:2 в пользу бело-голубых. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Полузащитник и капитан московского «Спартака» Роман Зобнин принес извинения поклонникам команды за крупное поражение в первом полуфинальном матче «пути Российской премьер-лиги (РПЛ)» Фонбет — Кубка России. Встреча с земляками из «Динамо» завершилась со счетом 5:2 в пользу бело-голубых. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Напомним, ТАСС сообщило, что игра Мир — Российской премьер-лиги между «Спартаком» и «Сочи» была перенесена с 1 на 2 марта из-за введения в Сочи режима беспилотной опасности. Тот матч завершился викторией красно-белых (3:2), однако дополнительный день отдыха на юге не помог команде в кубковом дерби.

«Лишний день в Сочи — это не оправдание. Сегодня мы сыграли плохо и проиграли, хочу извиниться перед болельщиками. В дерби недопустимо играть так», — заявил Зобнин.

Несмотря на унизительный счет, капитан «Спартака» верит в возможность камбэка. По его мнению, отыграть разницу в три мяча в ответной встрече — задача выполнимая.

«Это надо сделать», — подчеркнул он.

Ответный поединок полуфинала «пути РПЛ» Кубка России состоится 18 марта на «Лукойл-Арене», где спартаковцы попытаются доказать, что первый матч был досадной случайностью.

Ранее Бубнов назвал две ошибки Семака в матче против «Балтики».