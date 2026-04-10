Капитан «Спартака» расшифровал призыв Кахигао к арбитрам

Капитан московского «Спартака» Роман Зобнин в разговоре с «Чемпионатом» объяснил , что имел в виду спортивный директор клуба Франсис Кахигао, призывая арбитров «проявить уважение» к команде в матче с «Зенитом».

Кахигао апеллировал к матчу 21-го тура РПЛ в Санкт-Петербурге (0:2), когда, как было признано ЭСК, арбитр Сергей Карасев ошибочно не показал вторую желтую карточку форварду «Зенита» Александру Соболеву.

«Спартак» в полуфинале Пути регионов Кубка России обыграл «Зенит» в серии послематчевых пенальти (7:6, 0:0 — основное время). По итогам матча претензий к арбитру Артему Чистякову было больше уже у «Зенита»: назначил спорный пенальти, который Эсекьель Барко, впрочем, не реализовал, а также мог показать вторую желтую карточку защитнику красно-белых Даниилу Денисову.

«Наверное, посыл был в том, чтобы судили нормально. Чтобы арбитры сохраняли полную концентрацию и не упускали какие-то ошибки, которые они совершают. Понятно, что всем свойственно ошибаться. Но хочется, чтобы в таких больших матчах ошибок совершалось как можно меньше. Как-то так», — сказал Зобнин.

Ранее Роман Зобнин принес извинения фанатам «Зенита» за инцидент после кубкового матча. Он пояснил, что спартаковцы ненамеренно праздновали свою победу прямо возле фанатской трибуны петербуржцев.