Капитан «Спартака» принес извинения фанатам «Зенита»

В полуфинале Пути регионов Кубка России «Спартак» в серии послематчевых пенальти выбил «Зенит» из турнира (7:6, 0:0 — основное время). После игры спартаковцы начали бурно праздновать победу, с фанатской трибуны в них полетели пластиковые бутылки с водой. Футболисты «Зенита» попытались выдворить игроков «Спартака» с поля, завязалась легкая потасовка.

«Так получилось географически, что мы праздновали победу напротив «Виража». Вся команда побежала к Илюхе и Крису (Помазуну и Ву, — прим. ред.) радоваться. Если как-то задели фанатов, то мы извиняемся. Мы об этом вообще не думали. Хотели просто порадоваться командой», — рассказал Зобнин.

Футболист «Зенита» Ваня Дркушич обвинял игроков «Спартака» в том, что они намеренно решили отпраздновать успех рядом с фанатской трибуной «Зенита».

КДК РФС разберет инцидент с бросанием болельщиками «Зенита» бутылок. Одна из них попала в голову форварду «Спартака» Манфреду Угальде. Комиссар внес соответствующую запись в протокол матча.