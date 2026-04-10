Капитан «Спартака» принес извинения фанатам «Зенита»

Капитан «Спартака» Зобнин: «Если как-то задели фанатов «Зенита», то извиняемся»
Капитан московского «Спартака» Роман Зобнин прокомментировал «Чемпионату» инцидент, возникший после кубкового матча с «Зенитом».
В полуфинале Пути регионов Кубка России «Спартак» в серии послематчевых пенальти выбил «Зенит» из турнира (7:6, 0:0 — основное время). После игры спартаковцы начали бурно праздновать победу, с фанатской трибуны в них полетели пластиковые бутылки с водой. Футболисты «Зенита» попытались выдворить игроков «Спартака» с поля, завязалась легкая потасовка.
«Так получилось географически, что мы праздновали победу напротив «Виража». Вся команда побежала к Илюхе и Крису (Помазуну и Ву, — прим. ред.) радоваться. Если как-то задели фанатов, то мы извиняемся. Мы об этом вообще не думали. Хотели просто порадоваться командой», — рассказал Зобнин.
Футболист «Зенита» Ваня Дркушич обвинял игроков «Спартака» в том, что они намеренно решили отпраздновать успех рядом с фанатской трибуной «Зенита».
КДК РФС разберет инцидент с бросанием болельщиками «Зенита» бутылок. Одна из них попала в голову форварду «Спартака» Манфреду Угальде. Комиссар внес соответствующую запись в протокол матча.