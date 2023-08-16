Капитан ЦСКА назвал уникальным и крутым юбилейный «Кубок Акинфеева» в Подмосковье
Фото: [©Денис Тырин/ПФК ЦСКА/РИА Новости]
Юбилейный «Кубок Акинфеева» в Подмосковье станет лучшим за всю историю турнира, заявил российский футболист, капитан ЦСКА Игорь Акинфеев во время пресс-конференции в студии телеканала «Матч ТВ». Его слова приводит пресс-служба областного Минспорта.
«Турнир по-настоящему уникален <…>. Уверен, что нынешний розыгрыш будет лучшим за пять лет. Мы очень долго работали над нашим детищем, старались сделать его как можно круче и красивее», — подчеркнул Акинфеев.
Спортсмен выразил надежду, что со следующего года соревнования будут «еще круче». Он также поблагодарил губернатора Подмосковья Андрея Воробьева за помощь в создании и организации соревнований.
Пресс-конференция была посвящена открытию турнира. Участие в ней принял также министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов. Он отметил, что в этом году турнир имеет международный статус. Участие в соревнованиях примут футболисты из минского «Динамо».
«Я считаю, что на сегодняшний день это сильнейший турнир, который проводится в межсезонье в России среди детско-юношеских команд. У него нет аналогов», — заявил Абаренов.
Турнир «Кубок Акинфеева» состоится на следующей неделе в Химках. Участие в соревнованиях примут шестнадцать команд. К юбилею состязаний были специально разработаны новые трофеи для победителей.
Также обновлен главный трофей — Кубок Игоря Акинфеева — на нем выгравированы названия клубов, которые уже становились победителями турнира.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что количество команд, участвующих в «Кубке Овечкина», планируется увеличить.