Капитан «Вашингтона» Овечкин получил травму в матче НХЛ с «Ютой»

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин получил травму в матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Как сообщило РИА Новости, в третьем периоде выездной игры с «Ютой» 39-летний хоккеист столкнулся с канадцем Джеком Макбэйном и повредил колено. После этого он не смог продолжить игру и отправился в раздевалку.

В этом поединке против «Юты» Овечкин забросил две шайбы, став обладателем 867-й и 868-й целей в регулярных чемпионатах НХЛ, тем самым сократив отставание от рекорда Гретцки до 26 голов. Кроме того, он занял первое место в снайперской гонке сезона, отметившись 15 голами в 18 матчах.

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери сообщил, что характер травмы хоккеиста в настоящее время изучается, и более подробные данные станут известны после медобследования.

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