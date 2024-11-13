Российского хоккеиста Макарова дисквалифицировали на 20 месяцев за наркотики

Российский хоккеист Максим Макаров получил 20-месячную дисквалификацию за нарушение антидопинговых норм. Как сообщила пресс-служба РУСАДА в пробах спортсмена обнаружен морфин.

Согласно информации от агентства, дисквалификация начинается с 21 декабря 2023 года и будет действовать до 21 августа 2025 года.

Макаров — воспитанник петербургской хоккейной школы. В сезоне 2011/12 он начал карьеру в Молодежной хоккейной лиге, играя за команду «Локо» из Ярославля, где провел три года.

Затем он продолжил выступление в Высшей хоккейной лиге, играв за различные клубы: «Рязань», «СКА-Нева» и «Динамо» из Петербурга, «Молот-Прикамье» из Перми, а также за китайские команды «Куньлунь Хэйлунцзян» и «Ценг Тоу».

Ранее сообщалось, что украинскую биатлонистку отстранили за нарушение антидопинговых правил.