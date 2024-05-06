Капремонт стадиона «Авангард» в Коломне выполнен уже наполовину

Капитальный ремонт стадиона «Авангард» выполнен уже более чем на 50%. Об этом сообщили в Министерстве строительного комплекса Московской области.

Общая площадь стадиона составляет 4,4 тысячи квадратных метров. На данный момент уже завершили работы на футбольном поле с подогревом. На финальной стадии работы на «Северной» и «Южной» трибунах.

Также на объекте заменят инженерные коммуникации, покрытие легкоатлетического ядра, ограждения. Помимо этого, проведут комплексное благоустройство и озеленение. Завершение работ запланировано на осень.

Стадион был построен в 1958 году. После капремонта он будет полностью соответствовать единому современному стандарту, который применяется при возведении новых спортивных сооружений в регионе.