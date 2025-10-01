Капризов отметил голом и передачей подписание рекордного контракта в НХЛ

Нападающий «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов провел первый матч после подписания рекордного контракта в НХЛ.

В предсезонном матче против «Виннипег Джетс» (3:2) лидер «Миннесоты» отметился голевым пасом на Мэтта Болди, а затем забросил сам, реализовав большинство. При этом одним из ассистентов Капризова стал новичок «Уайлд» Владимир Тарасенко.

В составе «Виннипега» одну из шайб забросил Владислав Наместников. Игроки «Миннесоты» Данила Юров и Яков Тренин (дважды) отметились в протоколе, получив малые штрафы.

Накануне Кирилл Капризов поставил свою подпись под восьмилетним соглашением с кэпхитом $17 млн. Россиянин стал рекордсменом НХЛ как по общей сумме контракта ($136 млн), так и по ежегодной зарплате. Новый контракт Капризова начнет действовать с сезона 2026/2027.