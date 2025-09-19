Капризов прокомментировал ситуацию вокруг нового контракта с «Миннесотой»

Он рассказал, что детали нового соглашения с генменеджером клуба Биллом Герином обсуждает его агент, а сам он в этот процесс не вмешивается.

«Вы знаете, что я люблю «Миннесоту», и все это знают. У нас много времени чтобы подписать контракт. Сейчас только 2025 год, и у меня еще один сезон по текущему соглашению. Я просто хочу играть в хоккей, сосредоточиться, выигрывать матчи, выйти в плей-офф Кубка Стэнли и побеждать там. Сейчас я думаю только об этом», — цитирует Капризова официальный сайт НХЛ.

По действующему соглашению Капризов получает $9 млн в год. Ранее сообщалось, что россиянин отверг предложение «Миннесоты» о новом рекордном контракте — на восемь лет с ежегодной зарплатой в $16 млн.