Каратистка-чемпионка провела встречу с юными спортсменами в Химках

В Химках состоялась встреча каратистки Анастасии Вознищик с юными спортсменами. Мероприятие провели в формате пресс-конференции. Участие в ней также приняли журналисты и представители власти. Отметим, что встречу провели в рамках проекта «Герои Химок».

На днях Вознищик выиграла крупный международный турнир «Belarus Open Cup». Участие в нем приняли более 800 спортсменов разного уровня мастерства. Между собой они разыграли 60 комплектов наград.

«Я преуспевала в двух видах спорта. Раньше занималась не только карате, но и художественной гимнастикой. Но со временем поняла: когда переходишь на профессиональный уровень, нужно вкладываться в один вид спорта, чтобы достигать своих поставленных целей», – рассказала воспитанница спортивной школы «Химки» Анастасия Вознищик.

Отметим, что Анастасия занимается кекусинкай только с 2019 года, но уже добилась выдающихся результатов. Вознищик призер областных, всероссийских, международных соревнований. Кстати, каратэ она начала осваивать, когда в Химках открылся комплекс «Юбилейный».

«Здорово, что в нашем городе столько талантливых спортсменов. Своим примером они мотивируют химчан вести здоровый образ жизни. Анастасия Вознищик уже достигла высоких результатов, и мы пожелаем ей дальнейших успехов во всех начинаниях», – поделился лидер Движения общественной поддержки Егор Ченюк, который также принял участие в пресс-конференции.

Стоит добавить, что ранее в своем ежегодном обращении к жителям губернатор Московской области сообщил, что в Подмосковье продолжается масштабная программа по модернизации спортивных учреждений.