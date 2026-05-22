«Караулили у входа и писали непристойности»: Анна Семенович считает, что раньше фанаты были намного опаснее

Актриса и фигуристка Анна Семенович, которая когда-то зажигала на сцене в составе «Блестящих», решила вспомнить былое. Оказалось, что слава имела и обратную сторону. В интервью Леди.Mail артистка призналась , что в прошлом ее постоянно преследовали поклонники.

Как отметила Анна, фанаты не стеснялись в выражениях: передавали ей самые непристойные предложения. Некоторые особо настойчивые дежурили у служебного входа и пытались вручить подарки через директора. Это, по словам Анны, было жутко и опасно.

«Сейчас с этим стало как-то попроще. Все свои фантазии реализуют в сообщениях», — отметила Семенович.

Однако времени на чтение всех посланий у певицы нет. Несмотря на это, считает Анна, у мужчин, которые пишут ей, хороший вкус, ведь она — красивая и желанная женщина

