«Локомотив» сумел сохранить важного защитника
«Чемпионат»: защитник Лукас Фассон подпишет новый контракт с «Локомотивом»
Фото: [ФК «Локомотив»]
«Локомотив» договорился с бразильским защитником Лукасом Фассоном о продлении контракта на четыре года, сообщил «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
По данным источника, зарплата футболиста составит 8 млн руб. в месяц.
Это хорошая новость для болельщиков «Локомотива» на фоне слухов об уходе Алексея Батракова и информации о сложных переговорах с Дмитрием Воробьевым и Артемом Карпукасом.
Лукас Фассон выступает за «Локомотив» с 2022 года. В общей сложности он провел за железнодорожников 78 матчей во всех турнирах, забил три мяча и отдал четыре передачи. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в €4 млн.
Ранее стало известно, что «Зенит» летом собирается сделать предложение «Локомотиву» по трансферу главной звезды команды Алексея Батракова.