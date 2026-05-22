«Локомотив» сумел сохранить важного защитника

«Локомотив» договорился с бразильским защитником Лукасом Фассоном о продлении контракта на четыре года, сообщил «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По данным источника, зарплата футболиста составит 8 млн руб. в месяц.

Это хорошая новость для болельщиков «Локомотива» на фоне слухов об уходе Алексея Батракова и информации о сложных переговорах с Дмитрием Воробьевым и Артемом Карпукасом.

Лукас Фассон выступает за «Локомотив» с 2022 года. В общей сложности он провел за железнодорожников 78 матчей во всех турнирах, забил три мяча и отдал четыре передачи. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в €4 млн.

Ранее стало известно, что «Зенит» летом собирается сделать предложение «Локомотиву» по трансферу главной звезды команды Алексея Батракова.