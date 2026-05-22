В Королеве в Центре «Защитники Отечества» «Выездная администрация» прошла для участников СВО и их семей

В подмосковном Королеве прием для военнослужащих и членов их семей организовали на базе городского Центра «Защитники Отечества». Перед собравшимися выступили представители местной администрации, руководители различных городских и общественных организаций, депутат Московской областной Думы Сергей Керселян, а также специалисты прокуратуры, военного комиссариата, службы судебных приставов и налоговой инспекции.

Ключевыми темами встречи стали льготы и положенные выплаты для участников боевых действий и ветеранов. Кроме того, обсуждались вопросы, касающиеся здравоохранения и дальнейшего трудоустройства. Некоторые проблемы удалось снять непосредственно в ходе мероприятия. Как сообщается, один из бойцов, вернувшихся из зоны спецоперации, уже получил направление на собеседование в Ракетно-космическую корпорацию «Энергия».

Помимо этого, те военнослужащие, которые уже вернулись домой, смогли прямо во время приема подать заявки на вступление в городское отделение Ассоциации ветеранов СВО.

В наукограде, как отмечают власти, поддержке военнослужащих и их родственников уделяют особое внимание. Для помощи защитникам и их близким в Королеве работают несколько профильных структур, куда можно обратиться:

Королевское отделение Ассоциации ветеранов СВО: Telegram — t.me/veteran_SV, веб-сайт — web.max.ru/-715547797..., «ВКонтакте» — vk.ru/club229571300.

Королевский Центр поддержки участников СВО и их семей: телефон — 8-991-572-06-19.

Отделение фонда «Защитники Отечества» (социальный координатор Александр Смолинский): телефон — 8-925-665-89-15.

Штаб Комитета семей воинов Отечества: Telegram — t.me/ksvo_mos_obl.

С семьями защитников на постоянной основе работают закрепленные координаторы и волонтеры. Для детей участников СВО регулярно организуют различные мероприятия, экскурсии и творческие мастер-классы. При этом, как уточняется, более тысячи городских кружков и спортивных секций работают для них бесплатно, что позволяет ребятам развивать свои способности и находить увлечения по душе.