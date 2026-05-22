Зубная паста вместо маникюра: вся правда о вирусном тренде из соцсетей

В социальных сетях стремительно набирает популярность бюджетный лайфхак, который позволяет сэкономить несколько тысяч рублей на салонной процедуре. Речь идет о замене дорогого японского маникюра обычной зубной пастой. Однако, как выяснилось, у этого способа есть свои нюансы и риски, сообщил REGIONS.

Японский маникюр — это многовековая техника, направленная на восстановление ногтевой пластины. В отличие от привычных ярких покрытий, здесь упор делается на уход. В состав профессиональных средств входят кератин, витамины А и Е, пчелиный воск, кальций и пантенол. В салонах такая процедура стоит около 5 тыс. руб.

Изобретательные девушки нашли альтернативу. Все необходимое найдется в любой ванной: отбеливающая зубная паста и жесткая сторона кухонной губки либо мягкий баф. Диоксид кремния и карбонат кальция, которые содержатся в пасте, деликатно шлифуют поверхность ногтя, убирают желтизну и мелкие неровности. Механическая полировка создает эффект глянца.

Мастер ногтевого сервиса из Серебряных Прудов Юлия предупредила, что такой способ действительно рабочий, но есть три распространенные ошибки, которые могут навредить ногтям. К сожалению, в вирусных роликах о них умалчивают, а зря — неправильное использование зубной пасты вместо профессиональных средств может привести к истончению ногтевой пластины и повышенной ломкости.

«Частая полировка истончает ногтевую пластину, делая ее уязвимой для внешних воздействий. Кроме того, после блеска ногти могут выглядеть тусклее, чем до процедуры. Оптимально делать такую полировку не чаще одного раза в 2 недели», — предупреждает Юлия.

