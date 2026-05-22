Фермерству в Ступине предоставили 3 га сельскохозяйственной земли для нового проекта

Министерство имущественных отношений Московской области выделило крестьянско‐фермерскому хозяйству земельный участок площадью более 3 га в городском округе Ступино. Эта мера призвана поддержать развитие сельского хозяйства и стимулировать новые инициативы в регионе.

Фермерское хозяйство сравнительно молодое. Оно было зарегистрировано в 2025 году, но уже имеет амбициозные планы: его главная цель — развитие агротуризма в Подмосковье. По словам главы КФХ, на предоставленной территории планируется создать уникальное туристическое пространство экологического направления.

Концепция будущего комплекса включает несколько ключевых элементов: комфортабельные домики для семейного отдыха, пруд для любительской рыбалки и зооуголок.

В настоящее время команда КФХ активно работает над реализацией проекта. Уже начаты подготовительные этапы: ведется разработка детального плана территории и осуществляется подключение участка к электросетям.

