«Динамо» уволило Ролана Гусева

Московское «Динамо» завершило о завершении сотрудничества с главным тренером команды Роланом Гусевым в связи с окончанием срока контракта, сообщила клубная пресс-служба.

Гусев руководил командой с 17 ноября прошлого года после отставки Валерия Карпина. При нем команда улучшила свое положение в чемпионате и лишь в серии пенальти уступила «Краснодару» в финале Пути РПЛ Кубка России.

Специалист поблагодарил руководство за возможность попробовать свои силы в роли главного тренера, а также выразил признательность футболистам за самоотдачу.

«В сложной турнирной ситуации не опустили руки, проявили жажду борьбы и командный дух. Это позволило показать во втором круге чемпионата результат, за который не стыдно», — заявил Ролан Гусев.

Сообщалось, что «Динамо» в скором времени объявит имя нового главного тренера. Практически наверняка им станет Сандро Шварц, ранее уже работавший с клубом.