Подсыпка дороги и ремонт кровли: проблемы жителей Павловского Посада решили на месте на личном приеме врио главы округа

В четверг, 21 мая, в подмосковном Павловском Посаде состоялся личный прием граждан. Провел его временно исполняющий обязанности главы городского округа Сергей Владимирович Балашов. Такие мероприятия, как отметили в администрации, дают жителям возможность напрямую, без посредников, обратиться к руководству муниципалитета со своими наболевшими вопросами.

На приеме обсуждались несколько актуальных тем, которые особенно волнуют местных жителей. Одна из них касалась состояния дорожного полотна. Поступила просьба о подсыпке асфальтовой крошкой дороги, расположенной на улице 11 лет Октября. Как сообщается, вопрос удалось решить прямо в ходе встречи. Это позволило оперативно устранить проблему, связанную с выбоинами и неровностями на проезжей части.

Второе обращение касалось жилого дома. Люди попросили признать их объект аварийным. При этом они уточнили: если по каким-либо причинам провести эту процедуру не представится возможным, тогда они просят отремонтировать кровлю, которая, по их словам, постоянно протекает. Руководство дало соответствующие поручения специалистам, и этот вопрос, по информации из администрации, взят на особый контроль.

Сергей Балашов подчеркнул, что личные приемы — это всегда живой и честный диалог.

«Встреча с жителями округа в приемной партии "Единая Россия" — возможность услышать человека напрямую, без посредников и бюрократии. Именно такие встречи помогают понять, что действительно нужно менять в нашем округе», — отметил он.

Врио главы призвал жителей активнее обращаться и делиться своими проблемами, ведь именно из обращений, по его словам, складывается реальная картина жизни муниципалитета и определяются приоритетные задачи.