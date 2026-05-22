С помощью роботизированных систем в медучреждениях Подмосковья убрали более 1,3 млн кв. м.

В подмосковных медучреждениях роботы-уборщики привели в порядок более 1,3 млн кв. м. Об использовании современных систем рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

Роботы начали использоваться в медучреждениях региона с августа 2025 года. Благодаря специальным датчикам они самостоятельно определяют уровень загрязнения поверхностей и могут корректировать маршрут.

«Сегодня роботизированные системы помогают поддерживать чистоту и комфорт в наших медицинских учреждениях. С августа прошлого года они убрали более 1,3 млн кв. м. — это сопоставимо с площадью 200 футбольных полей. Общая продолжительность работы техники составила почти 3 тыс. часов», - рассказал зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.

Автоматизированные уборочные системы применяются в ДКЦ им. Л.М. Рошаля, Лобненской городской больнице и КДЦ «Ромашка».

