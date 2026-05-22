Ожирение может менять организм гораздо сильнее, чем кажется по цифрам на весах, пишет The Brighter Side of News. Ученые из Центра Гельмгольца в Мюнхене и Мюнхенского университета имени Людвига-Максимилиана использовали систему MouseMapper, которая с помощью ИИ анализирует тела мышей и создает подробные карты нервов, иммунных клеток, органов и тканей.

У мышей на высокожировой диете исследователи обнаружили не только ожидаемые воспалительные изменения, но и неожиданные нарушения в лицевых чувствительных нервах. Особенно сильно пострадал подглазничный нерв — часть тройничной системы, которая отвечает за чувствительность морды и помогает животным ориентироваться с помощью усов.

У мышей с ожирением сложность этого нерва резко снизилась: количество нервных окончаний упало на 60,7%, а число ветвлений — более чем на 57%. При этом толщина нерва существенно не изменилась, то есть речь шла не о полном разрушении, а о нарушении тонких нервных отростков. Поведение тоже поменялось: мыши слабее реагировали на стимуляцию усов.

Ученые также нашли воспалительные «горячие точки» в разных тканях, особенно в печени и висцеральном жире. Иммунные клетки собирались неравномерно, формируя крупные кластеры, что может указывать на активное воспаление.

Важно, что похожие молекулярные признаки затем нашли и в тканях тройничного ганглия (скопление чувствительных нервных клеток на основании черепа) людей с ожирением. Это не доказывает, что у людей происходят такие же нарушения чувствительности лица, но показывает: ожирение может глобально затрагивать нервную систему, а не только «портить обмен веществ».

Вывод неприятный, но важный: лишний вес — это не просто жир. Это состояние, которое способно менять воспаление, нервы и работу тканей по всему телу.