Звезда «Скорой помощи» Екатерина Волкова попала в конфуз на открытии кинофестиваля

Звезда «Скорой помощи», 52-летняя российская актриса Екатерина Волкова запомнит открытие XIII Забайкальского международного кинофестиваля надолго, пишет The Voice. Выходя на красную дорожку, она была уверена, что выглядит сногсшибательно, но после того, как отгремели вспышки камер, актриса обнаружила досадную оплошность: ее корсет был надет… задом наперед.

Волкова не растерялась и не стала корить себя: вместо этого она с присущим ей чувством юмора рассказала о курьезе в своем личном блоге. Коллеги по цеху не оставили это происшествие без внимания. Настасья Самбурская, например, назвала Волкову «богиней», а Лера Кудрявцева ограничилась выразительными смеющимися смайлами.

Сама Екатерина, быстро сориентировавшись, переодела корсет как надо и с триумфом вернулась на фестиваль, доказав, что даже ляп может стать изюминкой.

