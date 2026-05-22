Пенсионерка вызвала МЧС из-за яркого заката в Одинцове

В подмосковном Одинцове произошел необычный инцидент. Местная жительница 78 лет вызвала экстренные службы, приняв яркий закат за пожар в квартире дома напротив, сообщил REGIONS.

Как сообщили в оперативных службах, пенсионерка выглянула в окно и увидела багровое свечение над соседним зданием. Женщина решила, что там начался пожар, и немедленно набрала номер 112, сообщив о чрезвычайной ситуации.

На вызов оперативно прибыли расчеты МЧС. Однако при тщательном осмотре здания спасатели не обнаружили ни признаков дыма, ни открытого огня. К их удивлению, встревоженная пенсионерка призналась, что спутала пылающее на закате солнце с огнем в квартире. По словам женщины, у нее слабое зрение, а в тот момент еще и подскочило артериальное давление. Из-за этого она не смогла правильно оценить обстановку.

Прибывшие на место пожарные, как утверждается, признались, что за их многолетнюю практику это был первый подобный случай. Теперь пенсионерке может грозить административное наказание.

Юрист Сергей Самсонов в беседе с изданием REGIONS напомнил о последствиях ложных вызовов. По его словам, за заведомо ложное сообщение о пожаре или вызов специализированных служб гражданам придется заплатить штраф. Сумма, согласно Кодексу об административных правонарушениях, составляет от 1 до 1,5 тыс. руб.

«Если вызов сделан по добросовестному заблуждению или при неверной оценке ситуации, ответственности может не последовать — все зависит от обстоятельств дела», — добавил экспрет.

Ранее сообщалось, что в Систему-112 Подмосковья с начала 2026 года поступило почти 70 тыс. ложных вызовов.