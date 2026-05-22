В Раменском состоится «Кубок святых воинов Руси»
Соревнования «Кубок святых воинов Руси» пройдут в Подмосковье. Мероприятие станет финалом состязания по боксу, самбо и армейскому рукопашному бою.
Площадкой проведения мероприятия станет универсальная спортивная арена «Борисоглебский» в Раменском 24 мая. В программе: соревнования по боксу, самбо и армейскому рукопашному бою, показательные выступления ветеранов спецподразделений.
Почетными гостями станут олимпийские чемпионы, депутаты Госдумы, священнослужители, руководители спортивных федераций, глава Раменского округа.
Первый этап соревнований прошел в декабре 2025 года в Мытищах. Он был посвящен воину-монаху Александру Пересвету. Второй этап состоялся в марте текущего года в Истре. Его посвятили прославленному флотоводцу, праведному воину адмиралу Федору Ушакову. Финал же будет посвящен дню рождения Царя-страстотерпца Николая II.
«Наш проект призван напомнить о подвигах тех, кто создавал великую историю нашей страны — от Александра Невского и Дмитрия Донского до праведного воина Федора Ушакова и воина-монаха Пересвета. Финал кубка, посвященный святому царю Николаю II, является логическим завершением нашего годичного круга памяти», — отметил координатор-основатель движения «Сорок Сороков» Андрей Кормухин.