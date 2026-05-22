Педагог допобразования из Балашихи стала абсолютным победителем регэтапа конкурса «Сердце отдаю детям»

21 мая в Красногорске прошла торжественная церемония награждения участников регионального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям». Мероприятие, ставшее ключевым событием в сфере дополнительного образования России, объединило талантливых педагогов региона. По итогам состязаний победителями и призерами стали 32 педагога, сообщает пресс‐служба Министерства образования Московской области. Все победители получили финансовое вознаграждение в размере 100 тыс. рублей.

Абсолютной победительницей конкурса признана Екатерина Левченко — педагог дополнительного образования по художественной направленности из Балашихи. Ее профессионализм, творческий подход и преданность делу получили высшую оценку жюри. Теперь Екатерина представит Московскую область на всероссийском этапе конкурса.

Конкурс «Сердце отдаю детям» проводится в рамках федерального проекта «Педагоги и наставники» национального проекта «Молодежь и дети».

