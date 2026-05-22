«Режиссеры напуганы»: Энн Хэтэуэй призналась, что ее подход к ролям бесит коллег

Звезда «Дьявол носит Prada» и «Отверженных» заявила, что ее слишком ответственный подход к работе выводит из себя некоторых режиссеров. Все потому, что актриса начинает готовиться к роли задолго до съемок: она буквально живет в препродакшне, бесконечно штудируя сценарий.

При это самым страшным для режиссеров является факт того, что Хэтэуэй постоянно задает вопросы. Даже по тем репликам, которые, как она сама признается, «чувствует сразу».

«Одна из вещей, которую я пытаюсь объяснить режиссерам, которые меня не знают, заключается в том, что я подвергаю сомнению все, что касается подготовки», — рассказала актриса.

Энн призналась, что хочет вытащить на свет абсолютный смысл каждой фразы, найти все возможные изъяны. Некоторые режиссеры, по словам актрисы, откровенно напуганы этим.

Но Энн не собирается меняться. Актриса объясняет свою дотошность просто: она хочет быть главным помощником режиссера на съемочной площадке. По ее мнению, актриса должна точно понимать, что и зачем они делают. И пусть для этого нужно мучить создателей фильма на этапе подготовки — такова ее цена.

