Московская область завоевала 90 медалей на межрегиональном этапе чемпионата «Профессионалы»

Команда Подмосковья демонстрирует впечатляющие результаты на итоговом (межрегиональном) этапе чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы». Соревнования, охватывающие 389 компетенций, проходят на площадках более чем в 25 регионах РФ. Об этом сообщили в Министерстве образования Московской области.

По состоянию на текущий момент сборная Подмосковья завоевала 90 медалей: 30 золотых, 28 серебряных и 32 бронзовые. Министр образования Московской области Ингрид Пильдес отметила, что такие результаты — это итог слаженной работы образовательных организаций, профессиональных наставников и самих конкурсантов.

Достижения команды отражают высокий кадровый потенциал Подмосковья в широком спектре профессий и специальностей. Успехи участников подтверждают эффективность системы профессионального образования региона и ее ориентацию на реальные потребности экономики.

Несмотря на уже достигнутые успехи, путь команды Подмосковья на чемпионате еще не завершен. Участникам предстоит выступить еще в 24 компетенциях.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что регион получил 578 дипломов на Всероссийской олимпиаде школьников.