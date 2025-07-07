Карен Хачанов во второй раз в карьере сыграет в четвертьфинале Уимблдона

В 1/8 финала россиянин уверенно разобрался с поляком Камилем Майхшаком в трех сетах — 6:4, 6:2, 6:3. Для Хачанова это второй выход в четвертьфинал Уимблдона — в 2021 году он в тяжелом пятисетовом поединке уступил Денису Шаповалову из Канады. Лучшим достижением Хачанова на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал — на Открытом чемпионате США (2022) и Открытом чемпионате Австралии (2023).

В четвертьфинале Хачанов сыграет с американцем Тэйлором Фрицем.

Андрей Рублев взял первый сет (7:6) у победителя Уимблдона двух последних лет Карлоса Алькараса, но следующие три партии остались за испанцем — 6:3, 6:4, 6:4.

В четвертьфинал Уимблдона пробилась Анастасия Павлюченкова, обыгравшая британку Сонай Картал. Всего в четвертый круг турнира прошли шесть представителей России. Мирра Андреева, Екатерина Александрова и Людмила Самсонова проведут свои матчи 7 июля.